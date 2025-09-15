Catamarca: alumnos Cadetes y Aspirantes a Agentes dieron a conocer las propuestas académicas de las Escuelas  de Formación Policial

Alumnos Cadetes y Aspirantes a Agentes de las Escuelas de Formación Policial “Tte. Gral. Juan Domingo Perón” y “Fray Mamerto Esquiú” estuvieron presentes en el Parque de los Vientos, ubicado en la zona alta de la Capital.

Allí, los oficiales a cargo junto a los alumnos de ambos establecimientos instalaron un stand, donde dieron a conocer la oferta académica con la que cuentan los Institutos de Formación Policial que a partir de hoy convocan a los postulantes para el Ciclo Lectivo 2.026, y a la vez contaron sus experiencias y evacuaron inquietudes de las personas que se acercaron a informarse sobre los requisitos.

Por otro lado, explicaron los todos los dártelas para el ingreso, modalidad de cursado, actividades y materias que se imparten, participación de los futuros policías en distintas actividades con la comunidad y entregaron folletos, respondiendo a los lineamientos de la Secretaría de Seguridad y Orden Público y de la Jefatura de Policía.