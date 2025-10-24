Catamarca: Alumbrera recicló 100% de los neumáticos mineros utilizados durante su operación

Minera Alumbrera recicló 14.750 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU), que se utilizaron a lo largo del desarrollo del yacimiento Bajo de la Alumbrera. De esta forma, se resignificó el ciclo de vida de estos insumos mineros, que hoy se aprovechan en plazas y canchas deportivas de todo el país.

El trabajo comenzó durante la etapa de cierre de Alumbrera hasta alcanzar recientemente el hito de haber reciclado la totalidad de los neumáticos de gran porte, el equivalente a 3.100 unidades. A este logro ambiental se le suma el envío a disposición final del 70% de las cubiertas de vehículos livianos y desechos con goma, estimando alcanzar la totalidad a fines de 2025.

“Este proyecto transforma un potencial pasivo ambiental en una oportunidad concreta de innovación y desarrollo local. Este resultado se enmarca en nuestro compromiso con el Plan de Cierre de Mina -aprobado y supervisado por las autoridades de aplicación-, que promueve acciones sostenibles con triple impacto para la comunidad,” señaló Gabriel López Vázquez, gerente de Medio Ambiente.

El resultado obtenido no sólo tiene valor ambiental, sino que apunta a la generación de beneficios económicos y sociales para la provincia. Por caso, durante la etapa de cierre de Alumbrera, se acompañó el desarrollo de la empresa Newco en la creación de una planta de tratamiento en el departamento Belén, Catamarca, dedicada al reciclaje de residuos industriales. Asimismo, la empresa emite los correspondientes certificados de disposición final.

Gracias al acompañamiento de Alumbrera y a la articulación con actores públicos y privados, este emprendimiento logró convertirse en la primera planta del país dedicada exclusivamente al reciclado de NFU provenientes de la industria minera. “Estamos muy contentos de ser un proveedor importante en el Plan de Cierre de Mina de Alumbrera y brindar 100% de trabajo local, mediante la contratación de personal operativo en Belén, Andalgalá y Santa María”, comentó Andrés Forenza, gerente general de Newco.

100% de los trabajadores de la empresa son vecinos oriundos de las comunidades, quienes realizan tareas de reducción, reciclaje y reutilización de neumáticos en desuso. Estos materiales son posteriormente trasladados a un centro integral de tratamiento de residuos, en la provincia de Santa Fe, donde se transforman en pellets de caucho, altamente valorados por sus propiedades de amortiguación.

Por su parte, Víctor Ríos, supervisor de Medio Ambiente, destacó que “la planta instalada en Belén no solo resolvió un desafío ambiental histórico, sino que además generó empleo, abrió nuevas cadenas productivas y se convirtió en un modelo replicable en la región”.

Los NFU se utilizan posteriormente para fabricar productos de uso cotidiano, como caucho granulado, acero, textil, pisos, baldosas, postes, cordones, lomos de burros, drenajes, que se utilizan en canchas deportivas, juegos infantiles, pavimento ecológico, entre otros. Así, los residuos se reincorporan a un circuito productivo bajo los principios de la economía circular, con una mirada regenerativa y de bajo impacto ambiental.

Como parte de una minería moderna, abocada a la generación de beneficios locales, promovemos un modelo que cierra ciclos con responsabilidad y abre nuevas oportunidades con sentido social y ambiental, en alianza con proveedores que fomentan el desarrollo local.