Catamarca: alta Convocatoria de voluntarios por el Día Nacional del Donante de Sangre

Ayer lunes, en la Facultad de Ciencias de la Salud, el Banco Central de Sangre llevó a cabo una Colecta de Sangre e Inscripción al Registro de Células Madre con motivo del “Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre”. Durante la jornada, se registraron 60 donantes, y 15 personas se inscribieron en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Además de estas colectas, las personas interesadas pueden donar sangre durante todo el año. Los requisitos para donar sangre son:

-Tener entre 16 y 65 años.

-No presentar problemas de salud.

-No haberse realizado tatuajes en el último año.

-No haberse sometido a cirugías en los últimos 6 meses.

-No haber recibido transfusiones de componentes sanguíneos en el último año.

-Pesar más de 50 kg.

-No asistir en ayunas.

Si toma alguna medicación o tiene cuestiones de salud específicas, esto será evaluado en la entrevista médica previa a la donación.

Para la inscripción en el Registro de Células Madre, se solicita cumplir con los mismos requisitos, excepto en cuanto a la edad, que debe estar entre los 18 y 40 años. Además, es necesario donar una unidad de sangre.