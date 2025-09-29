Catamarca: alerta en Valle Chico por la presencia de un presunto depravado sexual que merodea la zona

Vecinos de Valle Chico viven momentos de preocupación e indignación al conocerse la denuncia de una madre que reveló el intento de rapto de su hija de apenas 12 años.

El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre alrededor de las 16 horas, cuando la niña salió de su domicilio con destino a un kiosco cercano. A pocos metros de su casa, escuchó un silbido y, al darse vuelta, observó a un hombre de aproximadamente 50 años que circulaba en un automóvil.

Según el testimonio, el sujeto se dirigió a la menor con frases perturbadoras: “Vení amor, no te voy a hacer nada”. Ante el temor, la niña logró correr hasta el kiosco, mientras el individuo emprendía la fuga.

La denuncia fue radicada por la madre en sede policial y la Justicia ya investiga el hecho para dar con el depravado. La alerta se extiende a toda la comunidad de Valle Chico, donde se exige reforzar la seguridad y protección de los menores.