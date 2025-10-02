Catamarca/AHORA: un hombre habría sido despedido, se atrincheró en la fábrica CAMINO SA y amenaza quitarse la vida

Esta tarde de jueves personal policial se hizo presente en un domicilio de Sumalao, Valle Viejo, donde un hombre de apellido Duveaux se habría Atrincherado en una de las oficinas de una empresa del rubro Alimentación, con un arma blanca (cuchillo).

El motivo sería que lo habrían despedido y la falta de pago. Se activó el protocolo (Comité de Crisis) esperando la presencia del personal policial del Kuntur (mediador) a su vez personal médico del SAME.

A su vez el Tesorero del Sindicato de los Trabajadores, José Ocampo hace mención que trataría de hablar con los superiores de la empresa para darle una solución.