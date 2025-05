Catamarca: ahora SIDCa dice que el Decreto 884 avasallaba derechos y teme por las asambleas

Sergio Guillamondegui habló esta mañana de lunes con Radio TV Valle Viejo: “Desde nuestro gremio dimos libertad de acción a todos nuestros afiliados y delegados. Lo que sí, no hemos participado en ninguna marcha porque canalizamos la instancia de diálogo hasta último momento”, dijo al referirse a la histórica marcha docente de los Autoconvocados, donde SIDCa no fue parte. Guillamondegui resalta que “dieron” libertad de acción, como si sus afiliados no la tuvieran.

El secretario general de este sindicato mencionó que junto a los otros gremios tradicionales, “veníamos trabajando con el decreto cuando nos citaron para analizar la derogación del Anexo 6, que era total, quedando así suprimida y que es lo mismo que dijo el Gobernador, que luego amplió la declaración a su totalidad”. Y agregó: “El problema viene cuando hacen una presentación sobre una cuestión, que es el alta temprana, y dentro de los condicionamientos del decreto mezclaron cosas que no se habían tratado en la reunión y que no se sociabilizaron como tales”.

Ahora, el gremialista le encontró defectos al Decreto 884/25, porque se incluyeron cosas que no se habían dialogado en el encuentro con los cinco sindicatos que fueron citados: “Es más, ni siquiera hablamos de lo que se nos informó y lo que la gente sabía, es decir, la asamblea extraordinaria se la hace con parámetros de este decreto, por eso reubican a la gente en parámetros de este decreto, de alta, para que se pueda posibilitar el alta pero se había notificado o hablado en reuniones que hemos tenido, que solamente se estaba trabajando con el alta temprana, que ningún docente de la provincia se va”.

Luego, Guillamondegui se refirió a los Anexos 6 y 7: “Eso con nuestro gremio, al menos no lo consultaron, sé que con los otros gremios de la Intersindical tampoco, y que así que ese fue lo que desencadenó el problema”.

Sobre la eventual derogación del Decreto, en gremialista mencionó que ahora hay que saber cómo se va a proceder con las ya anunciadas convocatorias a Asambleas Ordinarias. A su entender, esta convocatoria no debería darse por caída y que en todo caso, aguardar al encuentro de este martes con la cartera educativa para saber cuáles van ser los pasos a seguir.