Catamarca: ahora se pueden oír las voces olvidadas de El Toral (Video)

El camino a El Tolar no sólo permitirá llegar con mayor facilidad a ese lugar del interior profundo de nuestra provincia, sino que nos regalará el placer de escuchar las historias guardadas en las gargantas de personas tan simples y especiales como doña Juana Zoila Ochoa.

Ella es la mujer más Anciana de El Tolar, el DNI dice que tiene 86 años, pero todos afirman que tiene muchos más, porque en esa época los registraban de grandes. Doña Zoila vivió siempre en El Tolar, y este es un pedacito de su historia.

