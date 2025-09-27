Catamarca AHORA: se incendia un local comercial en pleno centro (Video)

En el comienzo de esta tarde de sábado se desató un voraz incendio en la esquina de Peatonal Rivadavia, casi esquina calle Mate Luna. Las llamas consumen todo el lugar y hay temor de que e propague.

Una joven que trabaja en un local cercano, comentó que se sintió una “tremenda explosión” y luego empezó a salir mucho humo, hasta que surgieron las llamas hacia el exterior.

Otro testigo dijo que se desconoce si quedaron empleados atrapados, porque ya debería haber estado cerrado el local, pero a veces quedan los empleados.

Primero arribo una dotación de bomberos que aún no pueden controlar el fuego, posteriormente personal de EC SAPEM, para cortar la energía eléctrica en la zona, y luego ambulancias del SAME.

Información en Desarrollo…