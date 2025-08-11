Catamarca: agreden a joven policía con una manopla a la salida de un boliche en Capayán

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas a la salida de un local bailable en Chumbicha. Flavio Zárate, agente policial, fue abordado por un hombre cuando se retiraba del boliche al que había concurrido.

Claudia Bazán, madre de la víctima, relató detalles de lo vivido por su hijo, las lesiones sufridas como consecuencia de la agresión y los estudios médicos que debe realizarse para detectar posibles complicaciones.

La progenitora identificó al agresor quien tendría antecedentes por su proceder violento.