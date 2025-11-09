Catamarca: advierten sobre convocatoria de motociclistas infractores en Santa María

Desde la Jefatura de Zona D de la Policía informa a la “sociedad de que se está convocando a reunión de motoqueros para prácticas y recorridos en la localidad o inmediaciones”.

“En virtud de no estar autorizadas se comunica que se identificará a todo aquel que participe e iniciarán acciones legales de igual manera al que las organice conforme el Código Penal Nacional por poner en riesgo a terceros e incitar al desorden público”, señala el texto. “Pedimos colaboración e informamos que se harán controles en este sentido como a la salida de eventos en la fecha”, finaliza.