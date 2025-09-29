Radio TV Valle Viejo
Catamarca adhirió al Registro Nacional de Agencias de Viajes 

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, Catamarca firmó su adhesión al Registro Nacional de Agencias de Viajes, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

La secretaria de Gestión Turística de Catamarca, Evangelina Quarín, junto al presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, el vicepresidente primero, Ezequiel Barberi, y Cristian Fernández, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca, sellaron un convenio de cooperación para promover la inscripción de las agencias locales en el registro y fomentar la profesionalización, la transparencia y las buenas prácticas en el sector turístico catamarqueño.

Esta acción establece un paso fundamental hacia la formalización y fortalecimiento del sector y busca fortalecer un turismo responsable y seguro para quienes eligen visitar Catamarca.

Prácticas profesionalizante en la FIT

Además, en el marco del convenio firmado con los Institutos de Educación Superior de la provincia que ofrecen la carrera de Turismo, estudiantes realizaron su práctica profesionalizante durante los primeros dos días de la Feria Internacional de Turismo en el stand de Catamarca. 

Durante la experiencia, brindaron información a los visitantes, conocieron de cerca el funcionamiento de las agencias locales, las ofertas turísticas de los municipios y se acercaron a la realidad del sector, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para el futuro profesional.

