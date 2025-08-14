Catamarca: acusan al concejal Franco Iramaín por agredir a una vecina de Valle Viejo: “Estaba sacado”

Esta mañana de jueves, Mabel, vecina del Loteo Rebellato, denunció en Radio TV Valle Viejo que el concejal kirchnerista y zentenista Franco Iramaín, la atacó durante un acto realizado hace pocas horas, ante los reclamos realizados por la mujer. “Estaba sacado”, describió la víctima de la ira del edil chacarero.

Mabel detalló que todo se desencadenó cuando un grupo de vecinos le realizara reclamos al gobernador Raúl Jalil, quien encabezaba el acto de inauguración de la plaza Cooperación en el Departamento: “La cuestión es que este tipo (por Iramaín) me empieza a increpar, me empieza a decir cosas y me empieza a sacar en cara de que yo estaba mandada por otra persona. Más precisamente, me dice que yo estaba mandada por José Luis Martínez. Esta situación en medio de toda la gente. Iramín me apuntaba con el dedo, un poco más me metía el dedo en el ojo y me decía “callate vos, que estás mandada por José Luis Martínez”.

Mabel, comentó que el concejal Franco Iramaín “empezó a increparme y le digo yo, a mí no me manda nadie, yo soy una vecina más. Y claro, los vecinos empezaron a saltar y le dijeron “no la trates así, no tienes por qué tratarla así”. Y me decía barbaridad de cosas. Como concejal dejó mucho que desear su actitud, porque me sentí atacada, porque una agresión verbal también es una agresión. Y me seguía apuntando al ojo. Estaba sacado, el tipo estaba sacado. O sea, quería defender lo indefendible y se le fue la mano, me parece. Lamentablemente, yo soy empleada municipal y sé a lo que me atengo, pero tampoco podemos agachar la cabeza siempre, y tener que decir que estamos de acuerdo con algo que no estamos de acuerdo. Como cosas que nos vienen postergando, mintiendo hace años, no de ahora”.