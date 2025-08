Catamarca: acusan a pastor evangélico por abuso sexual a una niña mientras se investigan otros casos donde habría pagado para no ser denunciado

A finales de la semana pasada se conoció que el fiscal de instrucción N° 9, Jonathan Felzstyna se encuentra abocado a la investigación de un supuesto hecho de abuso sexual que involucraría a un pastor evangélico. La abogada Silvia Barrientos se presentó en la fiscalía acompañada de los padres de la menor de edad víctima para denunciar los abusos sexuales por parte del pastor.

Consultada sobre la causa, la letrada comento al diario La Unión que “nos hemos presentado como querellantes al regreso de la feria judicial, con la familia de la víctima de la causa contra esta persona que estaría como pastor evangélico. Al caso, consideramos que se trata de abusos eclesiásticos. Tiene una forma de modus operandi que tienen o que han tenido los otros dos casos que me ha tocado intervenir, el del cura Rasgido y del cura Gutiérrez, que hoy purgan condena en el servicio penitenciario provincial con muy similares características”.

En cuanto a la investigación, señaló: “Como parte querellante, hemos realizado algunas peticiones, el protocolo de abuso de la niña afectada, cómo ha pasado la prueba de aptitud, para el lunes está prevista la cámara Gesell para ella. También hemos ofrecido algunos testimonios y estamos trabajando como coayuvantes de la Fiscalía, que es lo que es un querellante”.

Por otra parte, se conoció que esta no sería la primera vez en la que el pastor evangélico es denunciado por supuesto abuso, ya que habría realizado esta aberrante práctica con niñas y adolescentes que concurren a su comunidad, aún cuando en las otras oportunidades las acusaciones no habrían llegado a la justicia, por supuestos pagos de dinero a los padres de las víctimas para que no denunciaran.