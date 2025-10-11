Radio TV Valle Viejo
Catamarca: academia de baile de Fiambalá, estafada en Salta por un supuesto hotel que resultó ser un “telo”

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

Una delegación de más de 70 personas, en su mayoría niños fiambalenses, sufrió una angustiante situación al llegar a Salta y descubrir que el alojamiento contratado por internet no era lo que se había prometido. La rápida intervención de periodistas, autoridades provinciales y Multimedios Abaucán permitió que todo termine con final solidario y esperanzador.

Un grupo integrado por más de 70 personas, pertenecientes a la academia de baile EFFATA de Fiambalá, viajó a la ciudad de Salta para participar de una importante competencia artística en el Teatro Fundación de Salta, organizado por Dalzalma  Group y World Confederation Of Dance Professionals CIAD. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia de alegría y aprendizaje se transformó en una amarga odisea cuando, al arribar al lugar donde tenían previsto hospedarse —un sitio contratado de manera virtual bajo el nombre “Cabañas Las Tunas”— descubrieron que el establecimiento no reunía las condiciones prometidas y, lejos de ser un hotel familiar, se trataba de un alojamiento de tipo transitorio.

La escena fue desconcertante. Padres y docentes relataron que el lugar estaba emplazado en una zona descampada y sin servicios básicos, lo cual generó preocupación por la seguridad y bienestar de los niños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 11 años. “Pagamos un hospedaje para familias, pero lo que encontramos no era eso. Nos ofrecían colchones en el piso y el propietario se negaba a devolver el dinero”, expresaron algunos padres con evidente angustia al comunicarse con Multimedios Abaucán.

Frente a la negativa de permanecer en el lugar, los padres intentaron dialogar con el responsable del establecimiento, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias ni la devolución inmediata del monto abonado. Ante la desesperación y el temor de quedar a la intemperie con los niños, solicitaron la intervención policial y recurrieron a los medios de comunicación.

Fue en ese momento cuando la redacción de Multimedios Abaucán tomó conocimiento del hecho y activó una cadena de solidaridad junto a colegas salteños. La reconocida periodista Paula Poma (FM Noticias), al tomar conocimiento de la situación, contactó a la Ministra de Turismo y Deportes de Salta, Lic. Manuela Arancibia, quien de manera inmediata gestionó —por indicación del Gobernador Gustavo Sáenz— la reubicación de toda la delegación en un hotel céntrico, digno y con todas las comodidades necesarias.

El accionar conjunto al que también se sumó Teresita Frías, otra prestigiosa periodista, permitió resolver la emergencia en pocas horas, evitando mayores perjuicios. “Nunca vamos a terminar de agradecer lo que hicieron por nosotros. Fue un gesto humano enorme de la ministra Arancibia, del gobernador Sáenz, de las periodistas salteñas y de Multimedios Abaucán que siempre nos acompañó”, expresaron los padres ya más tranquilos.

Cabe destacar que, tras la intervención policial y las gestiones realizadas, las familias lograron recuperar parte del dinero transferido, aunque el hecho dejó una profunda indignación y tristeza entre quienes, con enorme esfuerzo, habían recaudado fondos mediante beneficios para costear el viaje de sus hijos.

Actualmente, todos los niños, familiares y docentes se encuentran en buen estado de salud, concentrados nuevamente en la competencia de baile que se llevará a cabo este sábado en el Teatro Fundación de Salta, con la esperanza de traer nuevos reconocimientos a su querida Fiambalá como lo hicieron meses atrás en otra competencia similar en Villa Carlos Paz, en la Provincia de Córdoba.

Finalmente, las familias piden precaución a otras delegaciones y viajeros: recomiendan no contratar hospedajes mediante redes sociales, vía telefónica u On-Line, ni sitios no verificados, especialmente aquellos vinculados al dominio “Cabañas Las Tunas”, hasta tanto se esclarezcan los hechos y las autoridades competentes determinen las responsabilidades del caso.

Gracias a la empatía de las periodistas salteñas, la gestión humanitaria de la ministra Arancibia y el acompañamiento de Multimedios Abaucán, una historia que comenzó con angustia terminó con un ejemplo de solidaridad y compromiso.

