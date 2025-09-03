Catamarca: abogada cuestiona a la fiscal que investiga la muerte del becado en un accidente en Belén

La abogada Marcela González, querellante en la causa que investiga la muerte del joven becado Nazareno Maza, cuestionó el accionar de la fiscal de la causa. La letrada aseveró que desde Fiscalía no se realizaron las pericias accidentológicas y que se entregó el vehículo oficial al municipio.

Adelantó, que ante tantas fallas en la investigación solicitará la remisión del expediente a Capital para que prosiga el proceso.

Nazareno conducía una camioneta Toyota Hilux perteneciente al municipio de Pozo de Piedra cuando el pasado 17 de julio a la noche en ruta provincial 144 sufrió un siniestro vial, agonizando toda la madrugada del 18 hasta ser hallado en la mañana de ese día, falleciendo horas después en el hospital local. El joven de 25 años había sido enviado a trasladar a un funcionario, a pesar de que no era chofer ni contaba con seguro o ART, ya que era becado.

Por el hecho, el intendente José Yapura fue denunciado por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.