Catamarca: a través del programa Autoconstrucción, 250 familias comienzan a construir su propio hogar

El Gobierno de Catamarca continúa con un rumbo firme en su política habitacional. Hoy se hizo entrega de un total de 215 lotes a familias que iniciarán la construcción de sus hogares con el respaldo del Gobierno provincial. En los próximos días se entregarán nuevos loteos.

El acto de entrega de los lotes en Los Plateados estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, y contó con la participaron de los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, y de Transporte, Eduardo Andrada; los diputados provinciales Gustavo Aguirre, María Argerich y Claudia Palladino; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno; el secretario de la Vivienda, Daniel Zelaya, entre otras autoridades Provinciales.

La iniciativa, enmarcada en el Programa de Autoconstrucción, permite que cada familia participe activamente en la edificación de su hogar, recibiendo asistencia técnica y materiales provistos por el Ministerio de Vivienda y Urbanización. Cada lote cuenta con servicios básicos, y los beneficiarios avanzarán en la construcción de sus viviendas con acompañamiento profesional permanente. Por su parte, los beneficiarios deberán realizar una contraprestación: cada familia deberá presentar mensualmente certificados de escolaridad y vacunación de sus hijos, y participar en capacitaciones ofrecidas por el gobierno.

Este programa no solo garantiza el acceso a la vivienda propia, sino que también fortalece el impacto social, ofreciendo a cada familia la posibilidad de construir un futuro más estable y seguro. El proyecto, que comenzó con 204 lotes y rápidamente se amplió a 215, finaliza con la entrega de 250 terrenos, con la expectativa y posibilidad de que este número crezca en el futuro.

El gobernador Raúl Jalil, resaltó el valor social del programa de autoconstrucción y remarcó que “es un orgullo acompañar a estas familias en un proyecto que no solo entrega viviendas, sino que también construye esperanza y desarrollo para toda la provincia”. En este marco, Raúl ponderó la inversión provincial frente a la falta de recursos nacionales. “Mientras la Nación cerró la Secretaría de Vivienda, nosotros seguimos con fondos provinciales, producto del trabajo de todos los catamarqueños y de la minería, garantizando políticas de Estado que beneficien a todos los ciudadanos”.

El ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, destacó el compromiso del gobierno provincial con los sectores más vulnerables y resaltó que este proyecto no solo consiste en entregar terrenos, sino en brindar a cada familia la oportunidad de levantar su vivienda con sus propias manos, un proceso que, según Sáenz, aporta un valor especial. “No es lo mismo recibir la llave de una casa que construirla ladrillo por ladrillo, con amor, cariño y urgencia, dejando atrás situaciones muy complicadas”, señaló.

Paula, una de las beneficiarias del Programa de Autoconstrucción mostró su emoción y agradecimiento. “Estoy muy contenta, lo esperaba muchísimo. Gracias a esto, podremos construir un techo seguro para mis hijas. Es un sueño hecho realidad”, expresó.