Catamarca: a nueve años de la furia de viento que mató a un adolescente y dejó numerosos destrozos

Hoy se cumplen 9 años. El 4 de octubre de 2016, ningún organismo oficial había advertido el peligro que se aproximaba a Catamarca. Pasadas las 14 horas, Agustín Casas subió a su cuenta de Facebook un video donde se mostraba él mismo tocando la guitarra. Esa actividad le apasionaba tanto como el skate. Junto al video escribió: “me aburro, y salió esto”. Agustín interpretó una bonita melodía, con un dejo de tristeza, quizá como una despedida. Dos horas más tarde, el chico de 16 años falleció al ser aplastado por una palmera que se desplomó sobre él en su domicilio de Zurita al 700. El peligro había llegado.

El viento apareció de pronto superando los 100 kilómetros por hora y afectó al Valle Central de Catamarca. Una nube impresionante de tierra quedó registrada en una imagen desde El Portezuelo.

En fuerte temporal causó, además de la muerte de Agustín, numerosos destrozos en la capital de Catamarca y en el Departamento Capayán, al sudoeste de la ciudad, donde hubo voladura de techos, caída de cables y árboles, por lo que algunos servicios quedaron interrumpidos, informó Defensa Civil en aquel momento.

El temporal de viento y lluvia se extendió por distintas localidades de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Santiago del Estero, áreas que habían sido declaradas bajo alerta por el Servicio Meteorológico Nacional al igual que Tucumán.

La ya inexistente página “Cazadores de tormentas de Catamarca” publicó por entonces que las ráfagas alcanzaron los 103 kilómetros por hora en nuestra provincia, e indicó que el fenómeno también se produjo en La Rioja: “No se trató de un tornado ni de viento zonda. Se trató de una tempestad de polvo o tormenta de polvo producto de los fuertes vientos generados por el contraste de las masas de aire fría y cálida”, explicó.

Las fuertes ráfagas llegaron a Catamarca pasadas las 16.20 y provocaron daños en todo el Valle Central. Caídas de postes de energía y alumbrado eléctrico, árboles, voladura de techos y el corte de los servicios, principalmente el de energía eléctrica, fueron las denuncias más reiteradas.

Este video fue el último posteo de Agustín Casas, la única víctima fatal de aquella tempestad sobre Catamarca: