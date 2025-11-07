Catamarca: a casi tres años del crimen, la Justicia inspecciona la casa de Juan Carlos Rojas esperando esclarecer el hecho

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se concreta una nueva medida judicial en el interior de la casa del asesinado ministro Juan Carlos Rojas.

Iván Sarquís, abogado representante de la familia, dijo que se está llevando a cabo una reconstrucción del hecho y que se harán todas las medidas necesarias para recopilar pistas y dar un avance significativo a la causa.

Según Sarquís, “la causa Rojas para bien o para mal está marcando muchos precedentes en cuestiones que tienen que ver con los distintos desafíos técnicos, científicos y jurídicos respecto de la disolución del crimen”.