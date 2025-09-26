Catamarca: 53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas pero Susana Zenteno no concurrió al acto luego del papelón en un comercio

El sueño de la casa propia se hizo realidad para 53 familias de Pozo El Mistol, en el departamento Valle Viejo. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó el acto de entrega de las nuevas viviendas sociales.

Estas unidades habitacionales forman parte del Plan Integral de Viviendas, financiado íntegramente con fondos provinciales. Además, el proyecto incluye obras de urbanización como cordones cuneta, veredas y forestación, que mejorarán la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad. Las viviendas, gestionadas a través de la Secretaría de Vivienda, no implican ningún costo para las familias beneficiarias.

En el mismo acto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hizo entrega de más de 100 títulos de propiedad a adjudicatarios de distintos barrios de Valle Viejo, regularizando así la situación dominial de numerosas familias.

El gobernador Raúl Jalil ratificó la continuidad de la política habitacional impulsada por la Provincia, que ya lleva en lo que va de 2025 entregadas 679 viviendas y soluciones habitacionales. “Vamos a seguir adelante con esta política de Estado que garantiza más viviendas para las familias catamarqueñas. Estas casas se construyen con el esfuerzo de todos, a través de convenios que no generan costos para los beneficiarios, y eso nos permite avanzar en inclusión social”, afirmó.

Fue llamativa la ausencia de la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno, quien recientemente vivió un momento incómodo cuando acompañaba al gobernador Jalil en un comercio chacarero. En el local, el joven que los atendió le reprochó a Zenteno: “Es la primera vez que le veo la cara. Así como yo, mucha gente no la conoce en los barrios”. Ella solo atinó a contestar que todos los días se encontraba en el municipio, y que cuando quiera vaya a visitarla. A todo esto, Jalil comenzaba a emprender la retirada.

El comerciante luego le aclaró a la jefa comunal: “Fui (a la municipalidad) y nunca atiende”. A esas alturas, el gobernador de Catamarca ya hacía mutis por el foro. Entonces, Zenteno aprovechó para señalarle al joven las obras en el exterior del local, pero este le dejó en claro que “eso gracias al señor que la está acompañando”, por Jalil. De fondo, no se alcanza a escuchar con claridad si el primer mandatario provincial le contesta “no estamos de acuerdo”, o si en tono de broma alcanzó a decir “estamos de acuerdo”.

Esta mañana trascendió que Zenteno no habría concurrido al acto porque le dolía la garganta.