Catamarca: 15 Vecinos de Fiambalá se Graduaron en Gestión Turística Sustentable

La Universidad Nacional de Catamarca realizó la ceremonia de colación de 15 nuevos diplomados en Gestión Turística Sustentable en Fiambalá. El evento contó con la presencia del intendente Raúl Úsqueda y el rector de la UNCa, Oscar Arellano.

Los graduados recibieron su formación académica a través de la modalidad virtual, lo que demuestra el compromiso de la comunidad con la educación y el desarrollo sostenible.

Durante la ceremonia, el rector Arellano anunció el lanzamiento de la carrera de Administración Pública en Fiambalá, lo que representa un gran avance en la formación de alumnos y un impulso al desarrollo local.

La nueva carrera se suma a la oferta educativa existente y busca fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en la comunidad. Con esta iniciativa, la UNCa reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de la región.