Catamarca: 105 vacantes disponibles en el Portal de Trabajo

El Campus de Entrenamiento Laboral se consolida como una herramienta clave del Gobierno Provincial para vincular a trabajadores con empresas, ofreciendo formación y acompañamiento que fortalecen el acceso al empleo.

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia informa que se encuentran disponibles 105 nuevas vacantes laborales a través del Portal de Trabajo del Campus de Entrenamiento Laboral, la plataforma creada para conectar a trabajadores con empresas y generar más oportunidades de inserción laboral.

El Campus no solo difunde ofertas de trabajo, sino que también brinda instancias de capacitación, orientación y herramientas de fortalecimiento profesional, que permiten a los postulantes mejorar sus perfiles y acceder con mayores posibilidades al mercado laboral.

Las vacantes abiertas corresponden a diversas áreas como atención al público, obras civiles, minería, comercio y administración, lo que representa una oportunidad concreta para que jóvenes y adultos puedan iniciar su primera experiencia laboral o continuar desarrollando su trayectoria profesional.

Quienes deseen postularse deben ingresar a campusdeentrenamientolaboral.catamarca.gob.ar, donde se encuentra toda la información detallada de cada puesto y los requisitos de inscripción.

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia de Catamarca reafirma su compromiso de ampliar las oportunidades laborales, apostando al talento local, al fortalecimiento de las competencias y al crecimiento sostenido de la economía provincial.

