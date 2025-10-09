Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), numerosas escuelas y grupos descubrieron el espacio como un destino educativo destacado. La Escuela Jorge Newbery, Crisanto Gómez, Escuela Hogar, la Primaria Nº 171 de Los Altos y la Escuela 409 de Londres Belén, junto a los colegios FASTA y Guadalupe, ya vivieron la experiencia de recorrer el patrimonio catamarqueño de una manera diferente.

Para seguir ofreciendo la mejor experiencia posible, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte se invita a escuelas y grupos a coordinar sus visitas con reserva previa.

Para agendar recorridos de escuelas, grupos o contingentes de particulares, es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al 383 4220467 indicando fecha, horario preferido y cantidad de visitantes y esperar confirmación oficial. Esta coordinación previa permite a CATA organizar las actividades educativas de manera óptima, asignar guías especializados y garantizar que cada grupo reciba una experiencia personalizada y de calidad.

Recorrido

CATA presenta la historia y geografía de Catamarca en un espacio único donde el arte, la cultura y la tecnología se fusionan para mostrar la identidad viva de la provincia. Las visitas educativas son propuestas dialogadas de exploración, experimentación y acercamiento al patrimonio catamarqueño, transformando al grupo escolar y sus docentes en protagonistas de una experiencia inolvidable.

A través de actividades lúdicas y salas interactivas, los estudiantes pueden conocer más sobre la cultura, el turismo y la faz productiva de Catamarca, donde la tecnología potencia la experiencia sensorial y la participación del visitante.

Horarios de atención

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 618, puede visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 17 a 21 horas. Los lunes no abre al público.

Este viernes 10 de octubre, por ser feriado nacional, el espacio abrirá solo por la tarde, de 17 a 21 hs.

  • Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

    Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

    La portavoz del Gobierno israelí confirmó que el documento incluye la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista Hamas. Se espera la confirmación del gabinete de Netanyahu. Israel confirmó este jueves desde El Cairo que todas las partes involucradas firmaron la versión definitiva de la primera fase del acuerdo con los terroristas de Hamás para implementar un cese al…

  • CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

    CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

    Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), numerosas escuelas y grupos descubrieron el espacio como un destino educativo destacado. La Escuela Jorge Newbery, Crisanto Gómez, Escuela Hogar, la Primaria Nº 171 de Los Altos y la Escuela 409 de Londres Belén, junto a los colegios FASTA y Guadalupe, ya vivieron la…

  • Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

    Allanan la casa de Espert por sus vínculos con Federico Machado

    La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico…

  • Catamarca: policías recuperaron una moto robada y secuestraron más de 100 cartuchos en Santa María

    Catamarca: policías recuperaron una moto robada y secuestraron más de 100 cartuchos en Santa María

    A raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, en la que manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta tipo 150 cc., de color negro, tras averiguaciones practicadas, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. José Luis Navarro,…

  • Dos pumas de Catamarca son trasladados a una reserva natural en Río Negro

    Dos pumas de Catamarca son trasladados a una reserva natural en Río Negro

    Personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente, serán los encargados del traslado de dos ejemplares de puma (Puma concolor) hacia la Fundación Bubalcó, ubicada en Allen, provincia de Río Negro. Este operativo se lleva a cabo con el objetivo de brindar a estos animales protegidos de nuestra fauna silvestre una mejor calidad de vida,…

  • “Narco, sucia, ñoqui, chorra”: insultos y golpes entre Lemoine y Pagano en plena sesión (Video)

    “Narco, sucia, ñoqui, chorra”: insultos y golpes entre Lemoine y Pagano en plena sesión (Video)

    Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro tenso cruce en la Cámara de Diputados, durante un tramo de la extensa sesión que comenzó este miércoles y terminó en las primeras horas del jueves. “Sucia”, “ñoqui” y “narco”, fueron algunos de los duros términos que se dedicaron a metros de distancia, y la representante libertaria hasta…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3