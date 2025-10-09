CATA ofrece visitas guiadas para escuelas y grupos 

Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), numerosas escuelas y grupos descubrieron el espacio como un destino educativo destacado. La Escuela Jorge Newbery, Crisanto Gómez, Escuela Hogar, la Primaria Nº 171 de Los Altos y la Escuela 409 de Londres Belén, junto a los colegios FASTA y Guadalupe, ya vivieron la experiencia de recorrer el patrimonio catamarqueño de una manera diferente.

Para seguir ofreciendo la mejor experiencia posible, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte se invita a escuelas y grupos a coordinar sus visitas con reserva previa.

Para agendar recorridos de escuelas, grupos o contingentes de particulares, es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al 383 4220467 indicando fecha, horario preferido y cantidad de visitantes y esperar confirmación oficial. Esta coordinación previa permite a CATA organizar las actividades educativas de manera óptima, asignar guías especializados y garantizar que cada grupo reciba una experiencia personalizada y de calidad.

Recorrido

CATA presenta la historia y geografía de Catamarca en un espacio único donde el arte, la cultura y la tecnología se fusionan para mostrar la identidad viva de la provincia. Las visitas educativas son propuestas dialogadas de exploración, experimentación y acercamiento al patrimonio catamarqueño, transformando al grupo escolar y sus docentes en protagonistas de una experiencia inolvidable.

A través de actividades lúdicas y salas interactivas, los estudiantes pueden conocer más sobre la cultura, el turismo y la faz productiva de Catamarca, donde la tecnología potencia la experiencia sensorial y la participación del visitante.

Horarios de atención

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 618, puede visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 17 a 21 horas. Los lunes no abre al público.

Este viernes 10 de octubre, por ser feriado nacional, el espacio abrirá solo por la tarde, de 17 a 21 hs.