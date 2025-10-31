CATA cierra por unos días para prepararse para la Feria del Libro 2025

La Secretaría de Gestión Cultural informa que, desde este sábado 1 de noviembre y hasta el miércoles 5, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) permanecerá cerrado al público debido al montaje y preparación de la 17ª Feria del Libro de Catamarca.

El espacio volverá a abrir sus puertas el jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana para dar inicio a una nueva edición de la feria, que este año se celebra bajo el lema “Los libros, portales infinitos”.

Del 6 al 9 de noviembre, Catamarca vivirá cuatro jornadas dedicadas a la palabra, la lectura y la creación, con una programación amplia y diversa que tendrá lugar en CATA, Sarmiento 613 y en el Cine Teatro Catamarca, San Martin 555.

El público podrá disfrutar —con entrada libre y gratuita— de 60 stands de exposición y venta, presentaciones literarias, talleres, espectáculos de música, teatro y danza, además de actividades especialmente pensadas para las infancias.