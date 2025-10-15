Radio TV Valle Viejo
Caso Laurta: siguen los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado

Los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado en la tarde del lunes, que podría tratarse del remisero Martín Sebastián Palacio que trasladó a Pablo Laurta, continúan este miércoles. En la jornada de hoy se están rastrillando la zona de Yeruá con caballos y drones.

Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado, y solo se encontró en el lugar el torso. Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en General Campos: “Están ampliando la búsqueda”.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie. Se espera que, luego de su testimonial, quede alojado en dicha fiscalía hasta que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome indagatoria.

