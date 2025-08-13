Caso Diego Fernández Lima: el fiscal asegura que Cristian Graf “buscó silenciar el crimen”

l fiscal Martín López Perrando solicitó que Cristian Graf, principal sospechoso en el caso del asesinato de Diego Fernández Lima, sea citado a declaración indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

El crimen de Fernández Lima, un adolescente de 16 años, conmocionó a la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2025, cuando sus restos fueron hallados enterrados en una vivienda del barrio porteño de Coghlan. La propiedad pertenece al acusado, quien, según el fiscal, “buscó silenciar el crimen”.

“Si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio, sí pudo acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en la finca habitada por Graf”, señaló López Perrando en su dictamen.

El adolescente llevaba desaparecido más de cuatro décadas

Maniobras para desviar la investigación

El fiscal sostuvo que, tras el hallazgo de los restos óseos el 20 de mayo, Graf habría realizado acciones destinadas a desviar la investigación y garantizar la impunidad de los autores. Entre ellas, declaraciones falsas y conductas orientadas a encubrir la verdad desde el inicio del caso de Diego Fernández Lima.

También indicó que el imputado se mostró “preocupado y temeroso” durante las excavaciones en una propiedad lindera, por miedo a que el crimen saliera a la luz.

La investigación determinó que Fernández Lima y Graf eran compañeros de colegio y compartían afición por los motovehículos, una coincidencia que, para el fiscal, refuerza la relación entre ambos y su conocimiento del homicidio.

El representante del Ministerio Público remarcó que Graf mantuvo un silencio absoluto desde el hallazgo de los restos hasta la actualidad, a pesar de su vinculación directa con el lugar donde fueron enterrados.

La citación a indagatoria podría ser un paso clave para avanzar en el esclarecimiento del caso y definir posibles responsabilidades penales.