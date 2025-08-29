Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Caso Diego Fernández: Cristian Graf pidió ser sobreseído en la causa

Cristian Graf, el principal sospechoso que tiene la causa por el crimen del adolescente Diego Fernández, cuyos los huesos fueron hallados en una casa Coghlan, pidió, a través de su defensa, ser sobreseído en el caso.

“En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público, solicitamos que se dicte el sobreseimiento total y definitivo”, destaca el documento enviado a la agencia Noticias Argentinas.

Esta solicitud va en base a lo resuelto por el juez Alejandro Litvack, quien rechazó la indagatoria a Graf y trasladó de vuelta la causa al fiscal Martín López Perrando, al sostener que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

De este modo, el juez consideró que no estaban determinados los hechos por los cuales se requería la indagatoria, por lo que -a fin de no vulnerar la garantía del debido proceso y evitar futuras nulidades- le solicitó a la fiscalía que aclarase los términos de la imputación formulada el pasado 12 de agosto.

En el escrito presentado por la defensa del acusado se expone que “Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabia respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

En medio de todo estos movimientos en la causa, Javier Fernández, hermano de la víctima, confirmó a NA que fue autorizado por la Justicia a ser querellante, lo que le permitirá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo del caso. 

  • Alerta Roja en Catamarca por incendios y los fuertes vientos

    Alerta Roja en Catamarca por incendios y los fuertes vientos

    La provincia atraviesa una de las etapas más críticas del año en materia de incendios forestales. Al 28 de agosto de 2025, se registran 84 focos en lo que va del año, un 15% menos que en el mismo período de 2024. Sin embargo, la superficie arrasada por el fuego apenas muestra una reducción del…

  • Caso Diego Fernández: Cristian Graf pidió ser sobreseído en la causa

    Caso Diego Fernández: Cristian Graf pidió ser sobreseído en la causa

    Cristian Graf, el principal sospechoso que tiene la causa por el crimen del adolescente Diego Fernández, cuyos los huesos fueron hallados en una casa Coghlan, pidió, a través de su defensa, ser sobreseído en el caso. “En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de…

  • Catamarca: se realizaron mejoras integrales en el CAPS de La Puerta

    Catamarca: se realizaron mejoras integrales en el CAPS de La Puerta

    Este viernes el gobernador Raúl Jalil dejó inauguradas las mejoras integrales en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad ambateña de La Puerta. Del acto participaron la ministra de Salud, Johana Carrizo; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez; las diputadas…

  • Catamarca: a través del programa Autoconstrucción, 250 familias comienzan a construir su propio hogar

    Catamarca: a través del programa Autoconstrucción, 250 familias comienzan a construir su propio hogar

    El Gobierno de Catamarca continúa con un rumbo firme en su política habitacional. Hoy se hizo entrega de un total de 215 lotes a familias que iniciarán la construcción de sus hogares con el respaldo del Gobierno provincial. En los próximos días se entregarán nuevos loteos. El acto de entrega de los lotes en Los…

  • Briatore, el jefe de equipo de Alpine, puso en duda la continuidad de Colapinto: “no es lo que esperaba”

    Briatore, el jefe de equipo de Alpine, puso en duda la continuidad de Colapinto: “no es lo que esperaba”

    El jefe italiano de equipo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que el rendimiento del piloto argentino Franco Colapinto en esta temporada en la Fórmula 1 “no es lo que esperaba”. Luego de lo que fue el noveno puesto del oriundo de la localidad bonaerense de Pilar en la segunda práctica libre, el empresario italiano se refirió al presente…

  • Inhabilitan a chofer catamarqueño por usar el celular mientras conducía un colectivo

    Inhabilitan a chofer catamarqueño por usar el celular mientras conducía un colectivo

    El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte oficializó la resolución 2025- 184 por una práctica peligrosa por parte de un conductor de un colectivo del servicio urbano de pasajeros. El instrumento inhabilita a un chofer de la empresa 25 de Agosto SRL “por el término de 30 días corridos, computados desde la notificación del…