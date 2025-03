Caso del ataque al florista Maxi Gutiérrez: la justicia apunta a la madre de Juan Ignacio Reyes Modotti

En el marco de la etapa penal preparatoria del intento de asesinato a Maximiliano Gutiérrez, el juez exhortó ampliar la investigación y pidió que se investigue a la madre del único imputado.

Se trata de Hebe Mabel Modotti, y la medida también alcanzaría a una amiga de ella y la novia de sospechoso.

El magistrado, Lucas Vaccaroni, fue quien dictó la prisión preventiva de Juan Ignacio Reyes Modotti, único imputado y detenido por el criminal ataque al florista. En su resolución, el funcionario judicial decidió exhortar a la Fiscalía a que continúe con la investigación y dilucide la posible participación de Hebe Mabel Modotti.

¿Por qué planteó esto el juez? En la denuncia que hizo Gutiérrez en contra de Reyes Modotti, mencionó que luego de la agresión que sufrió, estas mujeres “discutían qué iban a hacer, si me iban a dejar ir, si iban a limpiar la sangre, qué iban a hacer con el martillo, mientras yo me encontraba presente escuchando todo”. El joven mencionó que mientras era agredido por Reyes Modotti, apareció la madre en la escena. “Gritaba ‘abrí Juan, ¿qué pasa?’”, dijo. En este contexto, añadió que Hebe Mabel “abre las dos ventanas de las dos habitaciones y le suplica a él que me suelte y que le abra la puerta, pero Juan no le respondió nada, solo lloraba. (…) Luego Juan se fue a abrir la puerta a su madre y se retiró hacia el patio de la casa, mientras que Mabel me vino a ver y me reclamó: ‘¿Qué le hiciste?, metete a bañar’. Ahí, yo ingreso al baño, dejo que me caiga el agua y en ese momento observo que tenía un clavo en la cabeza”. De acuerdo con lo que narró antes los investigadores, al salir del baño, él se dirigió hacia el patio de la vivienda. “Le pido a Mabel que me entregue la llave del auto. Allí discutimos porque no me dejaban ir. Yo le pedía por favor que me entregue la llave del auto. (…) Luego observo que se aproxima una moto y veo que se trataba de la novia de Juan, quien ingresó directamente hacia el fondo de la casa. Allí vi que estaba el portón de la casa entre abierto y nuevamente le pedí que por favor me entreguen la llave del auto. En ese momento se hace presente una amiga de la madre de Juan, y ellas discutían qué iban a hacer, si me iban a dejar ir, si iban a limpiar la sangre, qué iban a hacer con el martillo, mientras yo me encontraba presente escuchando todo, y en un determinado momento, finalmente Mabel me entrega la llave del auto”, profundizó.

