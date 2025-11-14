Casi mata a su tío al descubrir una infidelidad con su pareja: lo ató y golpeó con un palo con clavos

Todo ocurrió hoy entre las 5 y 6 de la mañana en una propiedad ubicada en la zona de Corrientes y Avellaneda, en Cochagual, Sarmiento, provincia de San Juan. Según fuentes judiciales, la pareja del agresor inició una discusión durante la cual él le recriminó una supuesta infidelidad. Ella habría confirmado el vínculo y, según las mismas fuentes, el tío también lo habría admitido.

La revelación generó una reacción violenta e incontrolada: el hombre tomó un palo con clavos y golpeó repetidamente a su tío, provocándole heridas gravísimas. La escena, según describieron los investigadores, fue de extrema crudeza.

El tío del atacante fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde lo diagnosticaron con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo. Permanece internado en estado crítico y bajo estricta observación médica.

En cuanto al agresor —cuyo nombre no fue difundido—, indicaron que fue detenido en el lugar.

Fuente: Diario de Cuyo