Casi lo matan: un conductor de Didi fue encañonado con un arma de fuego y le robaron todo

Un conductor de la aplicación Didi vivió momentos de extrema tensión en Chimbas al ser víctima de un violento robo a mano armada, aunque la rápida intervención policial logró frustrar el hecho, recuperar lo sustraído y detener a uno de los presuntos responsables.

El episodio se produjo cuando el conductor, quien trabaja con la app de transporte, fue solicitado para un viaje en el interior del barrio Los Cardos. Allí, un ladrón lo amenazó de muerte con un arma de fuego y le robó todas sus pertenencias: dinero en efectivo, celulares, billetera y otros objetos de valor.

La víctima alertó de inmediato a efectivos de la Unidad Operativa Centenario y Mariano Moreno, quienes patrullaban la zona. Con la descripción aportada, los uniformados ingresaron al barrio y lograron aprehender al sospechoso, identificado como Tobías Sánchez. Durante el palpado, le secuestraron $7.000 en billetes de mil pesos, y en un posterior rastrillaje se hallaron el celular y la billetera del damnificado.

La fiscal de turno, dispuso la apertura de un Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego.