Casi la matan a golpes: denuncian brutal golpiza a mujer en Catamarca

Una mujer utilizó su cuenta de Facebook en las últimas horas para dar a conocer públicamente una salvaje paliza que le habrían propinado a su hermana, exponiendo las fotos de las heridas sufridas. Comentó que el brutal episodio ocurrió el pasado 16 de febrero.

En su posteo, señala que un hombre de apellido Benítez “expareja de mi hermana, la sacó del boliche aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana del domingo, se la llevó en una moto propiedad de ella mientras este hijo de re mil puta le iba pegando codazos, la llevó a un descampado. Ahí le siguió pegando golpes de puños, patadas, la arrastró por el descampado, aproximadamente la tuvo una hora y de ahí la obligó que se suba a la moto mientras la amenazaba que la iba a matar”.

Luego continúa narrando que “la llevó a su casa, la encerró para seguir golpeándola, le decía que si ella gritaba la iba a matar, este hdp siguió con sus golpes, amenazas, insultos, ella se quedó quieta en el momento que él se duerme. Ahí ella logró escapar. Nosotros, su familia queremos que los jueces, fiscales, vean que no fueron golpes simples. Él casi la mató a golpes. Pedimos justicia para que este hdp page por todo lo que hizo. Para su familia esto fue intento de homicidio y secuestro”.

Más adelante, Isabel pide que “estudien bien el caso que no quede impune que este hdp no salga. Que Pague por lo que hizo y todas esas personas que lo encubren, su familia que la vieron a mi hermana cómo se encontraba, la dejaron sola, no le brindaron ayuda de ninguna forma, no llamaron a la policía, ni siquiera a la ambulancia, esas personas son crueles como este tipo… cuando mi hermana escapa de ese lugar como pudo, sacó su moto y llegó hasta la comisaria 4 de Valle Viejo. Ellos la socorren a mi hermana y llamaron a la ambulancia y la trasladan al Hospital San Juan Bautista”.

Finalmente, la hermana de la víctima indicó que “ahí quedó internada por los golpes que le dio este hdp, queremos que los jueces, fiscales, vean bien la causa porque él la intentó matar. Para nosotros esto fue intento de homicidio, solo queremos justicia para ella, que este hdp no salga libre y page lo que tiene que pagar. Justicia solo queremos Justicia para ella”.