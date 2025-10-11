Carrefour replantea su salida del país y los changuitos dan una pista sobre qué harán

Los clientes que van a los markets de Carrefour dejan huella visible sobre sus nuevos hábitos de consumo, no sólo en el ticket promedio (que en todo el primer trimestre de 2025 fue inferior a diciembre), sino en las entradas: sobran los changuitos grandes y escasean los más chicos, que hasta son esperados en las puertas para hacer posta.

El indicador changuito de Argentina se cruza en la sede central del grupo, en Massy, Francia, bajo la presidencia del CEO Alexandre Bompard, con el plan global que viene aplicando la cadena, orientado a desprenderse de activos y filiales que no se consideren estratégicos para redireccionar recursos a reforzar la presencia en Francia, España y Brasil.

A fin de mes y hasta mediados de noviembre ya se deberían tener definiciones en el comando superior francés sobre qué ofertas elegir para la venta de su operación en Argentina, qué parte de la cadena comprenderá y, según se cree, qué participación retendrá según los rubros.

Por lo que se visumbra, los movimientos realizados en la filial argentina indicarían que la idea es desprenderse de los hipermercados, maxi y eventualmente market para concentrarse en el modelo global de crecimiento en el sector de la distribución, y abastecer a los locales de cercanía, los propios y franquiciados.

Las ofertas en consideración

Sobre la mesa, se encuentran siete ofertas preseleccionadas que le entregó el Deutsche Bank, designado asesor financiero para la venta, e involucran a las más de 700 sucursales distribuidas en 110 municipios, entre los formatos Carrefour Market, Express, Hipermercados y Maxi que constituyen su operación en Argentina, que emplean a 17 mil trabajadores.

Las propuestas corresponden a tres inversores estratégicos -es decir, ya con presencia en el negocio en la Argentina- y otras cuatro son de fondos de inversión, locales y extranjeros, que buscan poner un pie en el rubro.

Se mencionan: Coto; GDN (De Narváez); Cencosud (Jumbo); el fondo Klaff Realty (que compró la Tienda Inglesa uruguaya); Sophia Capital (fondo de inversión argentino que lideran Diego Álvarez-Demalde –hermano de Francisco, creador de Riverwood Capital– y Federico Shargorodsky), Newsan (liderado por Rubén Cherñajovsky), e Intercorp (uno de los principales holdings económicos de Perú).

Hay candidatos que parecían firmes y se fueron desdibujando, como Walmart.

Según trascendió, las propuestas recibidas rondan entre 900 y 1.000 millones de dólares, monto que se encuentra muy por debajo del valor pretendido inicialmente, cercano a 2.000 millones.

La compleja coyuntura socioeconómica y política del país viene dinamizando las posiciones competitivas relativas, sobre todo de los grandes jugadores de la alimentación.

Los números con los que llegó a este proceso, que ya se parece más a un redimensionamiento que a un retiro, muestran una caída del volumen de ventas del 5% en el primer semestre respecto del año anterior, que se sumó a las pérdidas de 220 millones de dólares del año anterior,

Pero al mismo tiempo, en los últimos meses, por ejemplo, Carrefour fue desplazado del liderazgo que ejercía en el rubro supermercados, al descender su participación al 21,1% y ser superado por la cadena Coto, con un 22,3%

Proximidad

Y en el medio del proceso de venta, iniciado formalmente en agosto, el grupo francés confirmó la adquisición de Super A, con casi 20 autoservicios en Mendoza y alrededores, que integra a la marca Carrefour Express, e inauguró una nueva sucursal en Neuquén, epicentro de Vaca Muerta.

Ese formato de proximidad, de entre 70 y 600 m² por local, cuyo 50% es operado por franquicias, y en el país se cuentan unas 460 tiendas, versus las 700 de toda la red nacional que lleva la marca Carrefour.

Además, lanzó recientemente una iniciativa que va a contramano de lo que suele hacer una compañía en retirada: una tarjeta prepaga virtual propia, que compite con Mercado Pago, y habilita a comprar en cualquier tienda del grupo en el mundo o comercios adheridos

Es emitida por el Banco de Servicios Financieros, una entidad muy próxima a Carrefour, que otorga las tarjetas bajo la red Mastercard.

Fuente: NA