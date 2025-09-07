El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati: postales de la ceremonia

Franco Colapinto partirá desde la 17ª posición en el Gran Premio de Monza. A pesar de las dificultades con su auto, el piloto argentino confía en que una estrategia bien planificada podría mejorar su desempeño. Con experiencia previa en Fórmula 1, Colapinto apuesta a su conocimiento del circuito para sumar puntos. El piloto argentino Franco…
Hoy domingo 7 de septiembre de 2025, la Plaza de San Pedro acogerá un evento histórico: la canonización conjunta de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV. Estos dos jóvenes italianos, nacidos en siglos diferentes, serán proclamados santos en una ceremonia que promete convocar a miles de peregrinos, especialmente jóvenes,…
Redacción: Jorge Claramonte Este domingo 7 de septiembre se recuerda el sismo más poderoso ocurrido en Catamarca, que milagrosamente solo ocasionó daños materiales, y una muerte producida por el susto. La crónica del diario Clarín en aquel momento, indicaba: “Ayer tembló media Argentina. Es que el sismo que se registró a las 8.53 en la…
La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento del horror se practicó a al…
Ya están clasificados los representes de Catamarca en Tiro con Arco para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. Tras concretarse la Etapa Provincial, estos serán los atletas que viajen a Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 29 de septiembre al 4 de octubre: Fernanda Varas Tadeo Robledo