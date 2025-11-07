Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Carbajal y Beck presentaron Antimanual para Encendidas en la Feria del Libro de Catamarca

Las periodistas y escritoras Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentaron su nuevo libro “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia”, en la primera jornada de la 17° Feria del Libro de Catamarca que se lleva a cabo hasta el domingo 9 de noviembre en Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita.

Con humor, mirada crítica y sensibilidad, Carbajal y Beck respondieron preguntas de la   docente y comunicadora social Laura García Vizcarra, a cargo de la presentación, y del público. Y explicaron que con el “Antimanual para encendidas” apuntan a compartir información para transitar la menopausia sin tabúes y sin perder la risa. “Llegué a la menopausia sin saber nada. Es increíble cuánto desconocimiento hay sobre un proceso que atravesamos todas las mujeres”, expresó Carbajal.

Las periodistas y escritoras remarcaron que durante siglos, la ciencia ignoró la menopausia. “Las investigaciones médicas se centraron en cuerpos masculinos y relegaron el estudio del climaterio a un segundo plano. Recién en los últimos años comenzaron a surgir equipos especializados en ginecología del climaterio, y se empezó a hablar de tratamientos, hormonas, salud mental y acompañamiento integral”, expresaron.

“Hubo desigualdad también en la investigación científica: los hombres saben hace 30 años cómo funciona la píldora, pero de la menopausia seguimos sin saber tanto. Hoy esa tendencia logró revertirse con la irrupción de voces feministas, de la divulgación científica con perspectiva de género y de proyectos como el podcast y el libro Encendidas, la menopausia dejó de ser un tema tabú y se transformó en una conversación abierta, plural y colectiva”, sostuvieron.

Durante la presentación, como una charla entre amigas, las autoras compartieron experiencias personales, información de entrevistas que realizaron a especialistas con el propósito de derribar mitos sobre esta etapa. “No son síntomas, son signos. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa. Pero si no nos ocupamos, puede traernos problemas de salud a futuro”, expresaron.

Mariana Carbajal es una de las voces más reconocidas del periodismo con perspectiva de género en Argentina. Autora de Encendidas. Un viaje íntimo por la menopausia, Yo te creo hermanay Maltratadas entre otros títulos.

Ingrid Beck es periodista y escritora. Fundadora y exdirectora de la revista Barcelona, es autora de la serie Guía inútil para madres primerizas y ¡Auxilio! Somos padres. Su estilo combina ironía, humor y compromiso social, y ha sido clave para abrir debates sobre maternidad, salud y feminismos contemporáneos.

  • Catamarca: a casi tres años del crimen, la Justicia inspecciona la casa de Juan Carlos Rojas esperando esclarecer el hecho

    Catamarca: a casi tres años del crimen, la Justicia inspecciona la casa de Juan Carlos Rojas esperando esclarecer el hecho

    Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se concreta una nueva medida judicial en el interior de la casa del asesinado ministro Juan Carlos Rojas. Iván Sarquís, abogado representante de la familia, dijo que se está llevando a cabo una reconstrucción del hecho y que se harán todas las medidas necesarias para…

  • Persecución, tiroteo y secuestro de 120 kilos de marihuana

    Persecución, tiroteo y secuestro de 120 kilos de marihuana

    Policías de Tucumán secuestraron alrededor de 120 kilos de marihuana- luego de una persecución que incluyó un tiroteo con dos integrantes de una camioneta cuando pasaron el puesto fronterizo de El Tala y tomó intervención personal de la comisaría de Chuscha. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien se dirige al lugar comentó al programa Los…

  • La Rioja: Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su Gabinete provincial 

    La Rioja: Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su Gabinete provincial 

    El jefe de Gabinete del Gobierno de La Rioja, Juan Luna Corzo, reveló que el gobernador Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todos sus ministros, secretarios y titulares de empresas estatales. “Este jueves se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados…

  • Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

    Catamarca: del aula rural a la universidad, jóvenes de Santa María conocieron nuevas oportunidades de estudio

    El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Asociación Civil Minkai de Santa María, una organización dedicada a acompañar a jóvenes en su orientación académica y en el acceso a oportunidades de formación. En el encuentro dialogaron sobre el trabajo…

  • Confirmado: Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

    Confirmado: Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

    El argentino Franco Colapinto será confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés. Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y…

  • Catamarca: asumió la nueva directora del Área Programática N°5, Pomán

    Catamarca: asumió la nueva directora del Área Programática N°5, Pomán

    La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, recorrió el Hospital “Ramón Roberto Carro” de Pomán, donde puso en función a la nueva directora del Área Programática N°5, la médica pediatra Natalí Nieva. Junto al director de Asistencia Sanitaria, Dr. Fernando Saavedra, se reunió con el personal del Hospital y realizó la presentación…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4