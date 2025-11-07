Carbajal y Beck presentaron Antimanual para Encendidas en la Feria del Libro de Catamarca

Las periodistas y escritoras Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentaron su nuevo libro “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia”, en la primera jornada de la 17° Feria del Libro de Catamarca que se lleva a cabo hasta el domingo 9 de noviembre en Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita.

Con humor, mirada crítica y sensibilidad, Carbajal y Beck respondieron preguntas de la docente y comunicadora social Laura García Vizcarra, a cargo de la presentación, y del público. Y explicaron que con el “Antimanual para encendidas” apuntan a compartir información para transitar la menopausia sin tabúes y sin perder la risa. “Llegué a la menopausia sin saber nada. Es increíble cuánto desconocimiento hay sobre un proceso que atravesamos todas las mujeres”, expresó Carbajal.

Las periodistas y escritoras remarcaron que durante siglos, la ciencia ignoró la menopausia. “Las investigaciones médicas se centraron en cuerpos masculinos y relegaron el estudio del climaterio a un segundo plano. Recién en los últimos años comenzaron a surgir equipos especializados en ginecología del climaterio, y se empezó a hablar de tratamientos, hormonas, salud mental y acompañamiento integral”, expresaron.

“Hubo desigualdad también en la investigación científica: los hombres saben hace 30 años cómo funciona la píldora, pero de la menopausia seguimos sin saber tanto. Hoy esa tendencia logró revertirse con la irrupción de voces feministas, de la divulgación científica con perspectiva de género y de proyectos como el podcast y el libro Encendidas, la menopausia dejó de ser un tema tabú y se transformó en una conversación abierta, plural y colectiva”, sostuvieron.

Durante la presentación, como una charla entre amigas, las autoras compartieron experiencias personales, información de entrevistas que realizaron a especialistas con el propósito de derribar mitos sobre esta etapa. “No son síntomas, son signos. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa. Pero si no nos ocupamos, puede traernos problemas de salud a futuro”, expresaron.

Mariana Carbajal es una de las voces más reconocidas del periodismo con perspectiva de género en Argentina. Autora de Encendidas. Un viaje íntimo por la menopausia, Yo te creo hermanay Maltratadas entre otros títulos.

Ingrid Beck es periodista y escritora. Fundadora y exdirectora de la revista Barcelona, es autora de la serie Guía inútil para madres primerizas y ¡Auxilio! Somos padres. Su estilo combina ironía, humor y compromiso social, y ha sido clave para abrir debates sobre maternidad, salud y feminismos contemporáneos.