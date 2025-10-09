Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero: Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cerraron los términos del salvataje que Donald Trump prometió a Javier Milei para evitar una crisis en los mercados financieros. Si no hay cambios de último momento, Trump anunciará el salvataje durante la reunión que mantendrá con Milei el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca.

Desde hace 72 horas que Caputo junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, llegan a la Secretaría del Tesoro en esta ciudad para encontrarse con los técnicos de Bessent y ajustar un acuerdo financiero que no tiene antecedentes.

Caputo estuvo en permanente contacto con Milei y, finalmente, regresaría mañana al país. Luego volverá viajar como parte de la delegación oficial que se alojará en Blair House, la residencia oficial para los invitados del presidente de los EEUU, a pocos metros de la Casa Blanca, antes de la cumbre de ambos jefes de Estado protagonizarán en el Salón Oval.