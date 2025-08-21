Caputo: “Los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”

El ministro de Economía, Luis Caputo, le restó hoy importancia a la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar contra el veto del presidente Javier Milei contra la suba de las jubilaciones y advirtió que el gobierno se mantendrá cada vez más firme en el rumbo elegido.

“No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”, enfatizó Caputo, al hablar en el evento empresarial del Consejo de las Américas, que se desarrolla en un hotel cinco estrellas.

Y aseguró inclus que “la gente” le pide al Gobierno que acelere, y eso vamos a hacer”.

“Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios” , dijo Caputo.

Señaló que “los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”.

Caputo dijo que “si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro presidente tiene una convicción y un compromiso con ls ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más dificil y por es nadie lo hizo en más de cien años”.

“No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el presidente y hacer los mejor para los argentinos”, dijo Caputo ante cientos de empresarios de primera línea.

Caputo destacó que la Argentina será uno de los dos países emergentes que más crecerá el año próximo, como proyectó el FMI, y dijo que el modelo económico liderado por el presidente Javier Milei “no solo se mantendrá al menos por los próximos 20 años como veníamos diciendo, sino por los próximos 30”.

El jefe del Palacio de Hacienda atacó, además, los “intentos desestabilizadores de la oposición, que quedaron claramente demostrados en lo hecho por la oposición en el Congreso”.

Dijo que lo que hizo la oposición en el Congreso “lo tomamos como una situación más, era algo que habíamos hablado con el Presidente hace meses. El Presidente nos había prevenido allá por enero o febrero, que ‘en julio o agosto se van a venir con todos’.

“Estábamos preparados para esto y lo vemos casi como algo natural”, enfatizó el ministro.

Explicó que la Argentina atraviesa un “proceso, que diría revolucionario, que lo está mirando el mundo entero, y esos cambios generan resistencia”.

Para el titular de la cartera económica, lo que pasó en Diputados “termina jugando a favor” del gobierno de cara a las elecciones legislativas.

“Creo que termina jugando a favor nuestro por varias razones. Una porque la gente no es tonta, esa subestimación que hace la vieja politica de la gente. Y la gente se da cuenta que lo hacen con el único objetivo de desestabilizar. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Heredamos la peor situación económica de la historia. Es una conclusión obvia”, remarcó.

“Este cambio lo votó la gente, no es que hicimos campaña diciendo otra cosa. Y si algo quiere la gente es que aceleremos. No que desaceleremos ni frenemos, y es lo que vamos a hacer”, dijo Caputo.

“Estuvimos a semanas de ser Venezuela, de ir a una inflación del 17.000%, una pobreza del 90%, una recesión de 15 o 20 puntos, de ver un dolar a $ 8.000 o más, estuvimos a semanas de eso”, advirtiò.

“Cuando uno hace el contraste de ver a dónde ibamos y a dónde vamos, creo que la gente no es tonta y eso se va a ver en las urnas”, dijo Caputo.

Caputo cuestionó la actitud de los diputados de la oposición que lograron rechazar el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad por más de dos tercios de los votos -172 votos a favor- y ahora será el Senado el que defina.