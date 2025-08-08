Caputo habló del dólar, de impuestos que “están en la mira” y envió menaje a empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este despejar dudas sobre la sostenibilidad del plan económico del Gobierno. “Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad que se va a precios”, expresó el funcionario en el canal de streaming Carajo, donde se desempeña como columnista habitual.

En la última semana, el mercado cambiario mostró menor demanda de dólares, pero persiste el temor por la fuerte suba de julio. Ante esto, Caputo insistió en que el plan económico prevé herramientas para evitar que esa volatilidad se traslade a los precios, haciendo foco en la necesidad de modificar conductas empresariales arraigadas.

“Este es un sistema totalmente diferente”

El ministro pidió “cambiar el chip” y remarcó que muchos empresarios aún operan bajo esquemas del pasado: “Venimos de muchísimos años de una situación en donde no hubo competencia y la macroeconomía argentina estuvo desordenada. Había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación de la moneda y eso es, en definitiva, la contracara de la inflación”, explicó.

A su entender, este momento representa “un aprendizaje importante para la sociedad, el empresariado y para todos“, destacando que por décadas fue rentable aumentar precios ante cualquier movimiento del dólar. “Fueron décadas en donde garpaba hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto”, afirmó.

Caputo también se refirió a un fenómeno reciente: la preferencia de algunos supermercados por productos importados más baratos frente a proveedores locales con precios en alza. “Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio“, argumentó.

Disciplina fiscal y fin de algunos impuestos

En defensa del esquema económico vigente, Caputo aseguró que el tipo de cambio ya no sigue una lógica de subas automáticas. Señaló que la disciplina fiscal es clave para la estabilidad y explicó: “Lo que hay que tratar de entender es que no hay emisión monetaria, ni por déficit ni por pasivos remunerados. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria”.

De cara al mediano plazo, el ministro adelantó cambios en el esquema tributario, con la idea de eliminar tributos considerados dañinos para la producción y el consumo. El impuesto al cheque -formalmente llamado Impuesto a los Débitos y Créditos-, “es uno de los dos impuestos que están más en la mira, junto con las retenciones”, para ser eliminados luego de las elecciones de octubre.

Caputo reafirmó que el Gobierno tiene previsto impulsar una reforma tributaria integral después de los comicios, y reveló que planean crear un comité de “24 reformistas” para reducir impuestos en las provincias. Esta postura coincide con el informe del FMI de abril, en el cual se instaba a “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre exportaciones y transacciones financieras, reemplazándolos por tributos directos más simples“.

Dólar y régimen cambiario: “No va a haber ningún cambio”

El funcionario fue consultado por los rumores sobre una posible modificación en las bandas de flotación del tipo de cambio tras las elecciones.

Ante esta especulación, Caputo fue tajante: “No va a haber ningún cambio de régimen, ni de nada“, descartando cualquier alteración en el rumbo monetario o cambiario que pudiera volver a alimentar la desconfianza en los mercados.

Con un tono técnico pero directo, el titular del Palacio de Hacienda busca consolidar una narrativa de orden macroeconómico, competencia y disciplina fiscal como pilares para superar décadas de inflación y volatilidad.