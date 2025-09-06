Capturaron mientras hacía compras en un kiosco al femicida que el jueves mató a tiros a su pareja y huyó en Misiones

La Policía de Misiones detuvo este viernes a Marcelo Da Rosa (53), señalado como el autor del asesinato de su pareja, Marisa Cuña (47), ocurrido el jueves al mediodía en una vivienda de San Vicente. El hombre permanecía prófugo desde entonces y fue reducido esta tarde en un kiosco del barrio San Ramón, mientras realizaba compras.

Según informaron fuentes policiales, Da Rosa no ofreció resistencia al momento del arresto. La captura se concretó en el marco de un amplio operativo cerrojo que incluyó patrullajes en zonas urbanas y rurales, controles vehiculares y vigilancia en pasos fronterizos.

En el lugar, personal de la División Científica incautó vainas servidas y otros elementos de interés para la causa. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, quien dispuso diversas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Rafaela Cuña, hermana de la víctima, pidió justicia y sostuvo que la mujer sufría amenazas constantes de parte de Da Rosa. “Él siempre la amenazaba”, dijo en diálogo con Misiones Online, y reclamó que el hecho no quede impune.

La detención de Da Rosa constituye un paso clave en la investigación, que se lleva adelante bajo estricta reserva. El acusado será trasladado en las próximas horas a sede judicial para ser indagado por el femicidio, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad de San Vicente.