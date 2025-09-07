Radio TV Valle Viejo
Capturan a siete personas e incautan más de 500 dosis de cocaína

La Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó cinco allanamientos en el barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por narcomenudeo impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado de los operativos, se identificó a 23 personas y se detuvo a 7 implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos se incautaron 520 dosis de cocaína, 184 dosis de otras sustancias ilícitas, una planta de cannabis, más de $900, 15 teléfonos celulares, una escopeta recortada con municiones de distintos calibres y diversos elementos de interés para la causa, todo por un valor estimado de casi 10 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por el Colegio de Jueces de Primera Instancia, Distrito Judicial N° 1, a cargo del Dr. Sergio Carraro, y dirigida por la fiscal Dra. María Laura Urquiza (MPA).

Todo el material incautado fue remitido a la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

