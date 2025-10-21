Capturan a dos hombres en pleno monte salteño con 55 kilos de cocaína

Durante el procedimiento en el monte, los efectivos hallaron la cocaína oculta en puntos estratégicos del terreno y lograron la captura de los dos individuos implicados en el transporte de esa sustancia prohibida. La zona boscosa era utilizada como ruta de circulación clandestina para el envío de estupefacientes.

El decomiso de los 55 kilos de cocaína se produjo luego de tareas de inteligencia y reconocimiento en el monte, lo que permitió ubicar el cargamento antes de que los narcotraficantes pudieran repartirlo. La presencia de la fuerza en ese área remota evidenció la determinación de cortar el envío de drogas desde ambientes agrestes.

Los detenidos, al ser interceptados en el interior del monte, admitieron parcialmente el traslado de la cocaína y quedaron a disposición de la justicia federal, mientras se ordenó el secuestro del cargamento y de los elementos utilizados para mover la sustancia. Las autoridades remarcaron que la carga intervenida fortalece la hipótesis de que el monte funcionaba como corredor oculto del tráfico.

Con este nuevo golpe al narcotráfico, queda claro que los operativos en el monte pueden resultar eficaces para impedir que grandes volúmenes de cocaína ingresen al circuito ilegal. La captura de los dos implicados y la incautación de los 55 kilos envían un mensaje contundente sobre el combate al tráfico de drogas en zonas rurales