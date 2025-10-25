Campeones catamarqueños de bowling necesitan ayuda para viajar al Campeonato Argentino de Tandil

El Team Coronel volvió recientemente a obtener un campeonato, finalizando así el calendario anual de Bowling en Catamarca. Los jugadores chacareros Julio y Nicolás Coronel, padre e hijo, consiguieron muy buenos resultados en las 8 fechas de competencia.

Estos resultados les permiten a ambos integrar la delegación que representará a Catamarca y a Valle Viejo, en el próximo Torneo Argentino que se realizará en Tandil, provincia de Buenos Aires, del 6 al 14 del próximo mes de noviembre, y para cumplir ese objetivo necesitan apoyo económico, por los altos costos que significan inscripción, traslado y estadía en aquella ciudad bonaerense.

“Hemos golpeamos muchas puertas”, admite Julio Coronel, sin que pudieran obtener alguna respuesta favorable, y queda poco tiempo por delante. Están buscando ayuda. Nico dejó su número para quien tenga la buena voluntad de realizar algún aporte: 3834-647234. El de Julio es 3834-603261. Y un alias: VUELVA.POETA.AZUL

Por otra parte, Nicolás Coronel fue invitado a participar del Torneo Argentino que organiza la Confederación en Mar del Plata, para integrar un equipo de Buenos Aires. Esto constituye un enorme logro: que hayan puesto los ojos en él desde una ciudad que cuenta, en cantidad, con un número de jugadores de bowling muy superior a Catamarca.

“Logros con mucho sacrificio tanto personal como económico, puesto que se deben asumir los gastos por cuenta propia. De manera tal, que cualquier ayuda que pueda venir para cubrir algunos gastos, será bien recibida y con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Esperemos que la suerte nos acompañe”, expresan.

La familia Coronel es, además, un verdadero Team completo. Así lo define el papá, Julio, con orgullo: “Nosotros tenemos el team prácticamente familiar, juego yo, mi hijo, mi hija y mi nieto con 12 años que está incursionando, está jugando bastante bien, en el último torneo salió como revelación del torneo con 12 años y está jugando desde chico al igual que él (señala a Nico). Pero creo que eso nos hace falta: una escuela de bowling o alguien que nos ayude a crecer más, para que el grupo se haga más fuerte”.

Los números del Team Coronel

-NICOLAS CORONEL

TRICAMPEON INDIVIDUAL CATEGORIA B

(2023-2024-2025)

TERCER PUESTO TORNEO CLAUSURA 2025.

-JULIO CORONEL

CAMPEÓN ZONA DE PLATA

QUINTA Y OCTAVA FECHA TORNEO CLAUSURA.

SEXTO PUESTO INDIVIDUAL CATEGORIA B

-MARIANA CORONEL

TERCER PUESTO INDIVIDUAL DAMAS CATEGORIA B

-BENJAMIN CORONEL

JUGADOR REVELACIÓN TORNEO CLAUSURA 2025 (tan solo 12 años de edad).



