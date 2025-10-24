Camioneta de Vialidad de Catamarca involucrada en choque fatal en La Rioja

Un fatal accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes, alrededor de las 6:00, en la ruta que une Aimogasta con Villa Mazán, a la altura de la empresa CACSA.
Una motocicleta y una camioneta perteneciente a Vialidad de la Provincia de Catamarca colisionaron violentamente, provocando la muerte inmediata del conductor del rodado menor.
Personal policial y equipos de emergencia se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro. La zona permanece parcialmente restringida al tránsito mientras se desarrollan las tareas de investigación.