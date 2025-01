Caminaba por la calle, un desconocido la atacó con un cuchillo y la mató

Una mujer, aún no identificada, fue atacada por un hombre desconocido que la apuñaló mientras caminaba por la calle en La Plata. La víctima fue trasladada a un hospital, donde murió producto de las heridas, indicaron fuentes policiales. El agresor fue detenido poco después por efectivos de la Policía bonaerense, luego de atacar a otras dos personas.

El crimen ocurrió la noche de este miércoles en el cruce de las calles 118 y 40, en el barrio Hipódromo, donde la víctima fue sorprendida por el sospechoso, identificado como Juan José J., de 33 años de edad.

Un vecino registró en un video, que ilustra esta nota, parte de la secuencia, cuando la mujer pedía auxilio con dificultad. El agresor la había tirado al suelo y la atacaba con una navaja de 15 centímetros.

Efectivos del Comando Patrulla Ensenada, que se movilizaban en un móvil por el lugar, fueron alertados por testigos de la brutal embestida.

Al llegar al sitio indicado, hallaron a la mujer con varias heridas de arma blanca en todo el cuerpo. Los agentes pidieron apoyo y la trasladaron al Hospital Gutiérrez, donde ingresó en grave estado.

En tanto, los policías lograron individualizar al agresor en las calles 120 y 37, luego de que los vecinos aportaran sus características físicas y tras analizar las imágenes del momento del ataque. Llevaba la misma vestimenta.

Al aprehenderlo, notaron que el sospechoso presentaba diversos raspones y cortes superficiales en el cuerpo. Al revisarle, le encontraron una navaja, con una hoja de 8 centímetros de longitud, con la que habría herido a la mujer.

Las fuentes detallaron que no encontraron vínculos que unan a la víctima y al agresor. “No se conocían, también lastimó a otros dos hombres, a quienes atacó sin mediar palabras”, indicaron en ese sentido.

Sucede que, mientras los policías buscaban al atacante, ingresó al mismo centro de salud H.C., de 53 años, con una herida de arma blanca en el torso, del lado izquierdo. También había sido atacado en Diagonal 80 y 116 por un desconocido.

Luego, los médicos asistieron a J.F., de 37 años, quien presentaba un corte en una pierna derecha. Había sido herido, por el mismo autor, en calle 116 y 37. Está fuera de peligro.

A diferencia de la víctima fatal, ambos habían logrado escapar del agresor. Los investigadores aseguraron que ninguno de los heridos casos tienen relación entre sí ni con el presunto homicida, por lo que se trataría de “ataques al voleo”.

Los detectives señalaron, a la vez, que creen que podrán identificar a la mujer en las próximas horas. Por el momento, pudieron averiguar que vivía sola en una propiedad de la zona.

Mientras tanto, el sospechoso, que fue trasladado a una sede policial, fue imputado por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

En el caso interviene la fiscal Betina Lacki, a cargo de la UFI N°2 de La Plata.

“La chica venía caminando y el hombre venía atrás. Ella le decía dejame, pero él se le abalanzó y la empezó a apuñalar. A mí me gritaron, no se meta usted hasta que paro un auto negro al ver los gritos de la mujer y el hombre se escapó corriendo”, contó un testigo sobre el dramático episodio, en diálogo con El Editor Platense.

Luego, precisó: “Ella llevaba una gaseosa y una billetera con dinero”. Y agregó: “No sé de dónde salió, se le tiró encima y la comenzó a apuñalar. Se veía una chica menudita, de unos 40 años”.

“La verdad fue muy triste, todo lo que pasamos anoche. Yo tuve suerte, porque yo vi al homicida y él no me vio a mí, pero no pude hacer más nada”, cerró.

