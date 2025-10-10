Camaradas celebran que la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por matar a dos motochorros

La Cámara Penal de Rosario absolvió al policía Luciano Nocelli, quien había sido condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio de Jimena Daiana Gramajo y Maximiliano Rosasco ocurrido en 2019. Un año después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia anulara esa condena alegando arbitrariedades y ordenara que un tribunal de segunda instancia dictara un nuevo fallo que tuviera en cuenta ese pronunciamiento, los camaristas Gabriela Sansó, Alfredo Ivaldi Artacho y Juan Pablo Lavini Rosset revocaron la condena contra el policía, que ya se encontraba en libertad.

La resolución judicial fue celebrada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien desde que asumió en su cargo abogó por una revisión del caso que había sido confirmado en segunda instancia e incluso llegó a deslizar la posibilidad de un indulto. También el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni manifestó su beneplácito.

Condena

Gramajo, de 25 años, y Rosasco, de 35, fueron asesinados el 21 de mayo de 2019 en Buenos Aires y 27 de Febrero. Según se comprobó en el juicio, segundos antes el hombre había intentado sustraerle el bolso a una mujer que resistió el atraco y por ello fue golpeada por el asaltante. En tanto, la mujer esperaba a su cómplice a bordo de una moto cuando entraron en acción dos policías del Comando Radioeléctrico —Nocelli y Hugo Leone— que patrullaban la zona.

En ese marco se produjo un intercambio de disparos entre Rosasco, que alcanzó a realizar un tiro con un revólver calibre 38, y los hechos se desplegaron en una vertiginosa secuencia de 14 segundos que terminó con ambos asaltantes mortalmente heridos.

En abril de 2022 Nocelli fue condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio, sentencia luego confirmada por la Cámara Penal. La investigación contó con registros de cámara de vigilancia que captaron parte de lo sucedido y los fallos condenatorios distinguieron dos secuencias: una de 11 segundos en la que se consideró que los uniformados actuaron de acuerdo a la ley y otra de tres segundos en la que juzgaron excesos por parte de Nocelli, sobre todo cuando éste le disparó a Gramajo dos veces a corta distancia y por la espalda. También cuestionaron dos tiros de remate al ladrón cuando ya estaba malherido y desarmado en el suelo.

Andrea Carnet, una mujer policía de Buenos Aires, publicó en sus redes sociales ayer jueves: “Lágrimas de felicidad, porque la libertad lo es todo en la vida. Quizás no sea mas POLICÍA, pero Luciano Nocelli le hizo un gran favor a la sociedad, en el año 2019 abatio a dos delincuentes y la justicia lo había condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio. Pero esta vez el tiro le salio por la culata a los jueces, porque la Corte Suprema REVOCÓ LA CONDENA para Luciano NOCELLI, POLICÍA DE ROSARIO “actuó en legítima defensa “. Luciano estuvo detenido desde 2019 hasta fines de 2024, por matar a dos MOTOCHORROS!!! Me alegra el alma camarada, fuerza y a vivir la vida junto a los que te aman”.