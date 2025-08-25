Radio TV Valle Viejo
Caen fuerte las acciones y bonos argentinos en el inicio de una nueva semana complicada para el Gobierno

La rueda de este lunes mostró un deterioro aún mayor para los activos argentinos hacia el mediodía. Los american depositary receipts (ADR) de empresas locales en Nueva York ampliaron las bajas que se habían visto en la apertura, mientras que el índice S&P Merval en la Bolsa porteña descendió con fuerza en pesos y en dólares. Al mismo tiempo, los bonos soberanos bajo legislación extranjera profundizaron su caída y marcaron pérdidas de hasta 3% en toda la curva.

A las 13 (hora de Buenos Aires), los papeles argentinos en Nueva York registraron descensos generalizados. Los bancos encabezaron las bajas: Grupo Supervielle (SUPV) retrocedió –7,16%Banco Macro (BMA) cayó –6,65%Grupo Galicia (GGAL) perdió –5,38% y BBVA Argentina (BBAR) descendió –5,29%.

En el sector energético y de servicios, la tendencia también fue negativa. Edesur (EDN) se hundió –6,75%Central Puerto (CEPU) retrocedió –5,17%Pampa Energía (PAM) bajó –4,01%YPF perdió –4,12%Transportadora de Gas del Sur (TGS) cayó –4,20% y Corporación América (CAAP) descendió –4,48%.

Otras compañías marcaron fuertes bajas: IRSA (IRS) con –4,29%Cresud (CRESY) con –4,16%Bioceres (BIOX) con –4,60%Telecom (TEO) con –3,38%Loma Negra (LOMA) con –2,90% y Globant (GLOB) con –2,61%.

Incluso compañías de gran capitalización se sumaron a las pérdidas. Mercado Libre (MELI) descendió –1,24%Adecoagro (AGRO) retrocedió –1,08% y Tenaris (TS) bajó –0,77%. La única excepción fue Ternium (TX), que se mantuvo en terreno positivo con una suba de +1,00%.

Comportamiento del S&amp;P Merval

En Buenos Aires, el índice S&P Merval profundizó la tendencia bajista. A las 13, se ubicó en 2.034.199,29 puntos, lo que representó una baja de –3,4% en el día–11,8% en el mes y –19,7% en el año.

Medido en dólares financieros, el Merval USD cerró en 1.504,55 puntos, con un retroceso de –4,5% en la jornada–11,4% en agosto y –29,5% en 2025.

Acciones que integran el índice

Dentro de la composición del Merval, casi todas las compañías operaron en baja. En el sector financiero, Banco Macro (BMA) retrocedió –5,8%Grupo Galicia (GGAL) cayó –4,0%BBVA Argentina (BBAR) perdió –4,1% y Supervielle (SUPV) se hundió –4,5%.

Entre las energéticas y de servicios, las bajas también fueron significativas. Edesur (EDN) retrocedió –4,4%Central Puerto (CEPU) cayó –3,4%YPF (YPFD) perdió –3,2%Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) descendió –3,1%Pampa Energía (PAMP) bajó –2,7%Transener (TRAN) retrocedió –3,6% y Telecom (TECO2) cayó –1,6%.

Otros papeles también reflejaron la tendencia negativa: BYMA bajó –3,5%IRSA retrocedió –2,7%Cresud (CRES) cayó –2,0%Metrogas (METR) perdió –5,0%Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) se contrajo –5,3%VALO retrocedió –2,9%Loma Negra (LOMA) descendió –1,5% y Ternium Argentina (TXAR) bajó –0,7%.

La caída más marcada correspondió a Comercial del Plata (COME), que perdió –6,9%. La única excepción en el panel líder fue Aluar (ALUA), que logró un leve avance de +0,6%.

Bonos soberanos en dólares

Los bonos soberanos bajo legislación extranjera (NY Law) profundizaron las pérdidas. El ARGENT 29 retrocedió –2,24% hasta 12,84 dólares, el ARGENT 30 cayó –2,37% a 13,20 dólares, el ARGENT 35 perdió –2,78% a 12,15 dólares, el ARGENT 38 descendió –2,84% a 12,32 dólares, el ARGENT 41 se hundió –3,05% hasta 12,18 dólares, y el ARGENT 46 cayó –3,18% hasta 11,85 dólares.

En paralelo, los bonos bajo legislación argentina también se movieron en terreno negativo en la jornada. El BONAR 29 retrocedió –0,44%, el BONAR 30 bajó –0,43%, el BONAR 35 perdió –0,73%, el BONAR 38 descendió –0,31% y el BONAR 41 retrocedió –1,27%.

Referencia de Wall Street

En simultáneo, Wall Street operó con leves retrocesos tras la fuerte suba de la semana pasada. A media jornada, el Dow Jones Industrial Average bajó –0,45%, el S&P 500 retrocedió –0,14%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó apenas +0,09%.

La semana anterior, el Dow había sumado más de 800 puntos (1,8%) y alcanzó su primer récord de 2025. El S&P 500 ganó 1,5% y el Nasdaq 1,9%, en un contexto de expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal a partir de septiembre.

Los inversores miraron de cerca los próximos resultados empresariales. Nvidia publicará el miércoles sus balances, con proyecciones de ganancias de 1,01 dólar por acción y ventas de 46.130 millones de dólares. El jueves será el turno de Dell y Marvell Technology, mientras que el viernes se difundirá el dato de inflación PCE de julio, el indicador preferido de la Fed, con una proyección de 2,9% interanual para el núcleo.

Fuente: Infobae

