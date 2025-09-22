Caen el dólar y el Riesgo País, con fuerte mejora de acciones y bonos luego del respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Las acciones y los bonos soberanos argentinos exhiben fuertes subas de precios este lunes, como respuesta a una serie de novedades del fin de semana y este lunes que variaron por completo la percepción pesimista que arrastraba el mercado en septiembre. Las acciones y los bonos soberanos argentinos exhiben fuertes subas de precios este lunes, como respuesta a una serie de novedades del fin de semana y este lunes que variaron por completo la percepción pesimista que arrastraba el mercado en septiembre.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que no negociados en dólares en Wall Street se producen relevantes ganancias de hasta 18%, encabezadas por los títulos bancarios.

Estos movimientos reflejan el impacto del mensaje del Tesoro de EEUU, que respaldó al Gobierno argentino y prometió ayuda financiera. “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además impacta positivamente la reciente decisión oficial sobre las retenciones a las exportaciones agrarias por tiempo limitado.

También se observaba un importante retroceso en las cotizaciones del dólar, en un rango de 3% a 7% en las distintas cotizaciones, después de los precios máximos históricos alcanzados el viernes 19, cuando el Banco Central argentino debió vender USD 678 millones para apaciguar los temores del mercado.