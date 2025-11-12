Buscan desesperadamente a joven riojano desaparecido desde el domingo

La policía de Chilecito activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Andrés Alejandro Gómez, de 25 años, quien desapareció el martes 11 de noviembre por la tarde. Su familia, preocupada por no tener noticias desde las 17:30, realizó la denuncia que dio inicio a la investigación.

El joven, residente del barrio Independencia, salió de su hogar sin dejar información sobre su destino. Desde entonces no ha regresado ni logró ser contactado. Las autoridades difundieron su descripción física para facilitar la colaboración ciudadana: Andrés es de contextura delgada, mide cerca de 1,90 metros, tiene cabello castaño claro corto ,rapado a los costados, y ojos verde claro. No presenta tatuajes visibles. Al momento de ausentarse vestía una remera gris con cierre en el cuello, una bermuda de jeans azul y zapatillas negras tipo cuero.

También se informó que la última vez que fue visto conducía un Ford Fiesta color gris, patente CHM-052, dato clave para orientar el operativo policial.

La fuerza de seguridad pidió a toda la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. Quienes tengan información pueden comunicarse con Comisaría Primera a los números 3804-317073, 3825-417173 o llamar al 101.