Buscan a una joven que desapareció durante los festejos por Día de la Madre en Misiones: tiene tres hijos

Una joven de 25 años es buscada intensamente por la Policía desde hace tres días en Misiones. La mujer desapareció el domingo a la tarde, durante un festejo popular por el Día de la Madre en la ciudad de Oberá, adonde había asistido con sus padres y su hija mayor.

Viviana Soledad Barboza reside con su pareja y sus tres hijos en el barrio Esperanza de Oberá. El domingo a la tarde, la mujer junto a su hija mayor y sus padres abordaron una combi que las llevó hasta la zona céntrica de la ciudad, donde se realizaba un festejo por día de la madre.

Según la denuncia de su padre, todos estaban disfrutando del espectáculo cuando Viviana les dijo que iba al baño. La mujer le dio el celular a su hija y se encaminó hacia el sector donde estaban emplazados los sanitarios, algo que no llamó la atención.



Como la joven no retornaba, sus familiares se dirigieron hacia el baño y luego comenzaron a buscarla entre la gente, sin que nadie les aportara algún dato sobre el rumbo que había tomado.

La pareja retornó al barrio Esperanza junto a su nieta, con la esperanza de que Viviana haya regesado por sus propios medios. Sus familiares pasaron la noche angustiados por su ausencia y al día siguiente realizaron una denuncia en la Policía junto a la pareja de Viviana.

El padre de la joven admitió que hace algunos meses su hija había mantenido una relación paralela con un joven que residía en la localidad de Panambí, en la frontera con Brasil. El hombre consiguió el teléfono del muchacho pero este le aseguró que el vínculo se había cortado hacía más de tres meses.

Viviana Soledad Barboza desapareció en Oberá durante el festejo del Día de la Madre.

El dato también fue aportado a la Policía, que verificó que Viviana no estuviera en la casa de ese hombre y tampoco en la de sus familiares.

Los investigadores lograron arrojar algo de luz sobre la desaparición de la joven madre luego de al menos tres de sus vecinos aseguraron que la semana anterior la habían visto en una plazoleta junto a un hombre cuya identidad desconocen. El encuentro se había producido en un paseo público que está a unos 1.500 metros del barrio Esperanza.

Además, aseguraron que no era la primera vez que Viviana abandonaba el hogar, dejando a sus tres hijos. Pero admitieron su preocupación por la gran cantidad de tiempo que pasó sin comunicarse con ninguno de sus allegados, especialmente por haber dejado su teléfono celular en manos de su hija.

La Policía mantiene la búsqueda de la mujer en toda la zona centro de Misiones e intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar al acompañante con el que había sido vista.