Buscan a un niño desaparecido en Catamarca

Esta mañana del sábado 12 de julio, la familia de un nene de 10 años que falta de su hogar desde ayer, realizó posteos en las redes sociales, pidiendo la colaboración para encontrarlo. La siguiente, es la publicación realizada por su tía, Stella Manfrotto:

“Les pido de la manera más atenta y con el corazón en la mano que compartan la foto de mi sobrino Fernando, de 10 años. Ayer por la tarde salió de casa y hasta ahora no sabemos nada de él. Ya se levantó el reporte ante el 911 y lo hemos buscado en varios lugares sin éxito. Lamentablemente, las autoridades no han hecho nada hasta el momento y tampoco he logrado que grupos de búsqueda lo difundan. Les ruego con el corazón en la mano que, si lo ven, lo resguarden o llamen al 911 para entregarlo, o bien, mándenme un mensaje directamente. Fernando es solo un niño. No entiende los peligros que hay en la calle. Por favor, ayúdennos a traerlo de vuelta sano y salvo. Este pequeño nos necesita les suplico que no lo dejemos solo, él nos necesita hoy más que nunca, por favor comparte esta noticia para dar con su paradero”.