Buscan a un hombre por intento de femicidio

Aníbal Antonio Padrón, alias “Cota”, es intensamente buscado por la policía, acusado de agredir a su expareja. Se solicita a la comunidad comunicarse al 911 ante cualquier información que pueda ser útil para su hallazgo.

El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre, alrededor de las 3 de la madrugada en Presidencia de La Plaza, provincia de Chaco, sobre la calle Bernardo Pérez. Según los informes, el hombre atacó a su expareja en la vía pública, golpeándola en el rostro con una botella de vidrio. La agresión le causó cortes en la mejilla y la oreja.

Las autoridades se encuentran abocadas a la búsqueda de Aníbal Antonio Padrón, y el caso está bajo investigación como tentativo de femicidio.