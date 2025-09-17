Buscan a un futbolista argentino que se metió al río en Chile y lo arrastró la corriente

La desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo, futbolista de 21 años que integraba la Reserva de Comodoro Fútbol Club, conmociona tanto a Argentina como a Chile. El joven desapareció el domingo 14 después de ingresar al río Bueno, en la región chilena de Los Ríos, donde fue visto por última vez mientras la corriente lo arrastraba.

El hecho ocurrió en la zona del balneario municipal, cerca del puente que conecta la comuna con la Ruta 5. Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda encabezado por bomberos y efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, además de equipos de Gersa de Valdivia y Osorno. La Brigada de Homicidios de la PDI asumió la investigación por orden de la Fiscalía de Los Ríos.

El inspector Raúl Guajardo, de la PDI, confirmó que “las labores prosiguen en el río con la participación de bomberos de distintas compañías de la región, coordinados con especialistas del GOPE”.

En paralelo, el club de Comodoro Rivadavia donde jugaba el joven emitió un comunicado: “Desde Comodoro Fútbol Club lamentamos informar el fallecimiento de Gonzalo (Jugador de Reserva de la Institución) acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento. Nuestras condolencias”. Sin embargo, hasta el momento las autoridades chilenas no confirmaron su deceso, por lo que la búsqueda continúa activa.